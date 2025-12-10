Johana ‘Nena’ Cubillas se pronunció en una transmisión en vivo tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Magaly Medina y su expareja, Juan Ichazo. En sus declaraciones, aseguró que se considera una buena madre, pese a lo que otros puedan opinar.

“ Mi error es crecer siempre en el padre de mis hijos y creer que por esta vez iba a priorizar a mis hijos. Si me dicen mala madre, menos pues, yo sé todo lo que yo hago por mis hijos. Todo lo que pasó e hice en ese momento fue porque soy una mamá leona ”, manifestó en el video difundido por Instarándula.

No obstante, reconoció que quizá su reacción hacia Macarena Vélez se le salió de control. En un video compartido con Juan, se puede ver a Johana lanzando fuertes insultos contra la exchica reality.

“ Yo defendí a mis hijos, ¿fue la mejor forma de hacerlo? Probablemente no, me salí de mis casillas, no tuve que reaccionar como reaccioné. Yo creo que todos pasos por momentos de estres e ira. Se me fue de las mano s “, expresó.

La ‘Nena’ destacó que se encuentra bajo tratamiento con un psicólogo y un psiquiatra.