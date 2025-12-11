Dream Theater, considerada por la crítica especializada y por los amantes del metal como la agrupación de mayor influencia en su género a nivel mundial, llegará a nuestro país para ofrecer un único concierto el próximo 20 de abril del 2026 en Costa 21.

James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess arriban con toda la potencia que los ha convertido en una leyenda del metal progresivo.La preventa oficial será el 15 y 16 de diciembre a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento para clientes Interbank.

Originarios de Boston, Massachusetts, y con una trayectoria que se remonta a 1985, han logrado mantenerse vigentes a lo largo de varias generaciones. Con millones de discos vendidos y un Grammy en su trayectoria, la banda continúa marcando hitos en la historia del metal.

La agrupación acaba de estrenar su más reciente producción, “Parassomnia 2026”, con la que celebra décadas de carrera y refuerzan su estatus como una de las bandas más ambiciosas e innovadoras de su género.Reconocidos por su virtuosismo, su complejidad musical y sus puestas en escena de alto nivel, Dream Theater sigue consolidando un legado que se sostiene gracias a millones de seguidores alrededor del mundo.

Su nueva gira también incluye países como Argentina, Colombia y otras naciones de Latinoamérica, generando gran expectativa entre los fans que esperaban su regreso después de varios años.Con este anuncio, Dream Theater confirma su esperada llegada al Perú, prometiendo un espectáculo cargado de energía y metal progresivo. La cita es el 20 de abril del 2026 en Costa 21.