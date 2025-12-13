Luego de varias semanas de conversaciones, Universitario de Deportes confirmó la salida de Jorge Fossati.

El club y el entrenador no lograron consensuar su continuidad, por lo que ambas partes optaron por finalizar el vínculo de cara a la temporada 2026, pese a que se había proyectado trabajar juntos en la pretemporada.

Tras hacerse pública la decisión, el técnico uruguayo se dirigió a los hinchas de la ‘U’ y anunció que más adelante se referirá con mayor detalle a su situación.

“Hola a toda la hinchada crema, los quería saludad y abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que como siempre les deseo lo mejor”, señaló en TV Perú.

Fossati tuvo dos ciclos al frente del conjunto merengue. En el primero, iniciado tras la salida de Carlos Compagnucci, dirigió 42 partidos entre Liga1 y Copa Sudamericana, con un balance de 25 triunfos, 9 empates y 8 derrotas, además de una efectividad de 66.7 %. En ese periodo, Universitario anotó 63 goles, recibió 26 y mantuvo su arco invicto en 23 encuentros, con un rendimiento casi perfecto en el Estadio Monumental.

En su segunda etapa, luego de la partida de Fabián Bustos, el entrenador condujo al equipo en 32 compromisos por Liga1 y Copa Libertadores.