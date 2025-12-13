El partido Ahora Nación, que postula como candidato presidencial a Alfonso López-Chau, se encuentra en el centro del debate electoral. Según el especialista en temas electorales José Tello, si la agrupación no deslinda de las declaraciones pasadas de su postulante, podría incurrir en conducta antidemocrática.

La controversia se remonta a 1989, cuando López-Chau publicó en el semanario Cambio un artículo titulado “Víctor es un luchador político”. En el texto se refería al cabecilla del terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, como alguien con quien compartió “luchas, dudas y sentimientos”.

Según el candidato, se trataba de un personaje cuyo programa “no compartía totalmente”, pero al que consideraba un luchador político.

Riesgo

La Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094) permite declarar la ilegalidad de un partido por “conducta antidemocrática” cuando vulnera principios democráticos o justifica o legitima la violencia política, señala el experto en temas electorales y exministro José Tello.

Esta decisión corresponde a la Corte Suprema, a pedido de la Fiscalía de la Nación o del defensor del Pueblo, y no al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Señala el especialista que la jurisprudencia valora la continuidad de la línea ideológica y el nexo entre el líder y la organización. Así, si un partido respalda o tolera discursos antidemocráticos, ello puede considerarse un indicio. “El JNE no lo sacaría de la contienda, pero si el partido no deslinda, podría incurrir en conducta antidemocrática”, afirmó a Correo.

Además, recordó el caso de Antauro Humala. “Sus expresiones arrastraron al partido Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) a que sea considerado como ilegal por el JNE”, señaló.

De otro lado, Tello advirtió que podría investigarse un posible delito de apología del terrorismo.

En contraste, el especialista José Naupari sostuvo que no existe una base normativa para que la candidatura de López-Chau se vea afectada.

Deslinde

Entre tanto, López-Chau señaló que su condena al terrorismo “ha sido y es absoluta”. En la red social X, el candidato aseveró que la frase “cuyo programa no comparto” define su posición frente al MRTA y subrayó que su lucha en los años 80 se dio institucionalmente, mientras el terrorismo buscaba destruir la democracia. “Ya es un clásico en tiempos electorales recurrir al ‘terruqueo’”, sostuvo.

Por su parte, Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y candidato a diputado por Ahora Nación, recordó que las coincidencias entre López-Chau y Polay en espacios apristas eran comunes en su generación, aunque marcó distancia de cualquier afinidad ideológica.

“Hoy se reconoce la naturaleza terrorista del MRTA. No avalo ni justificaré expresiones que minimicen grupos terroristas”, precisó.