La crisis interna que vive Acción Popular pasó de castaño a oscuro. Tan grave está la situación que la presidenta del Comité Electoral, Cinthia Pajuelo, aseguró que recibió “amenazas de muerte” del titular de la organización política y precandidato presidencial Julio Chávez.

Como se sabe, Chávez denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que Pajuelo “sustituyó a 28 delegados” en las elecciones primarias de la organización para favorecer a Alfredo Barnechea y que sea elegido candidato presidencial.

Denuncia

De acuerdo con Pajuelo, Chávez la llamó cuando se encontraba internada en un nosocomio, el último 10 de noviembre, para increparle que se haya dado trámite a una tacha contra la postulación de su esposa, Leslye Lazo.

Lazo, actual parlamentaria andina por AP, aspira a integrar el próximo Senado. Sin embargo, según la expresidenta del Comité Electoral, un ciudadano alegó que Lazo mintió en su declaración jurada, pues no habría consignado que sí formó parte de un partido político antes de ser acciopopulista.

“Él me viene amenazando, también distintas personas, pero principalmente él. Ha dicho que va a atentar contra mi vida. Me lo ha dicho directamente. Me llamó por teléfono”, aseveró Pajuelo en el programa Milagros Leiva, Entrevista.

En esa línea y en compañía de su abogado, Stefano Miranda, responsabilizó a Chávez de potenciales atentados en su contra.

“Ya no veo a mis hijos (…) Me han amenazado. El señor Chávez me llamó y me dijo que si yo me meto con Leslye Lazo, me meto con él. Y que me cuide. Le contesté ‘¿qué te pasa?’”, indicó entre lágrimas.

De otro lado, Pajuelo afirmó que tanto Lazo como Chávez, quien aparentemente le habría asegurado –meses atrás– que no tenía aspiraciones presidenciales, buscan tomar el control de AP para derrochar el “dinero del partido” en gollerías, viajes y otros.

Asimismo, sobre el audio que se le atribuye, en el que había ofrecido dinero y un puesto parlamentario a Jhonatan Plascencia a cambio de que se incline la balanza a favor de Barnechea, indicó que “ha sido manipulado”. “No reconozco mi voz”, manifestó.

“He sido suplente, secretaria y ahora presidenta del Comité Electoral. Sigo siéndolo. Aclarándolo. Yo no me he corrido. Yo estoy amenazada de muerte”, agregó.

Réplica

Sus declaraciones recibieron respuesta ayer, vía X, por parte de Chávez. “La señora. Pajuelo hizo afirmaciones totalmente falsas sobre mi persona sin presentar prueba alguna. Ahora tendrá que probar todo lo que ha dicho en la vía judicial. Llegaré hasta el final en salvaguarda de mi nombre y reputación”, publicó el acciopopulista.