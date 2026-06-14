En este espacio ya hemos hablado de Avelino, el vermouth peruano que viene cautivando los paladares más exigentes, y es elaborado con los mejores botánicos locales. Hace unas semanas, la marca lanzó “Autores del Vermouth”, una nueva plataforma creada para educar, promover y activar el consumo del vermouth peruano.

Este encuentro reunió a bartenders, comunicadores, docentes y representantes de escuelas de coctelería, quienes conocieron los detalles de la primera edición de este concurso. La iniciativa propone un formato híbrido que se desarrollará tanto en redes sociales como en las propias barras, generando un circuito activo de consumo, contenido, creatividad y experimentación.

En esta primera edición, el eje conceptual será El Capitán, clásico de la coctelería peruana, y el punto de partida para explorar nuevas interpretaciones a partir de la técnica, la narrativa y la identidad con Vermouth Avelino como ingrediente protagonista.

Actualmente, con el desarrollo de la coctelería en el país, los bartender locales han comenzado a hacerle justicia al buen producto nacional, logrando de cada cóctel una experiencia especial. La tendencia de los destilados locales, apunta, cada vez más a diferenciarse de los extranjeros. Y se venden, muchos de ellos, en todo el mundo. Para ello, se utilizan productos locales de excelente calidad y trabajan bajo los más estrictos estándares internacionales.

En los últimos 20 años, hemos pasado de mirarnos el ombligo, a alcanzar picos de calidad comparables con los de las grandes capitales de mixología mundial. Avelino se ha sumado a esa amplia carta de destilados peruanos. Una bebida artesanal, hecha a base de un vino aromatizado, que ha logrado convertirse desde hace un par de años, en uno de los mejores vermouth del mundo.

Aldo Silva y Carlos Muro, sus fundadores, vienen trabajando arduamente en posicionar su producto entre las marcas más longevas y prestigiosas. Avelino es una marca joven, con pocos años dentro del mercado, y el trabajo ha sido arduo y complejo.

Comenzaron con el vermouth rojo que cuenta con 28 botánicos seleccionados por todo el país, donde los sabores son herbales y en boca tiene ese dulzor que recuerda a los postres limeños. Por eso, utilizan caramelo natural para darle color, sin usar aditivos. El primer lote sólo tuvo 350 botellas. Utilizan como vino base un blend de uvas pisqueras: Quebranta e Italia, provenientes de Cañete, y trabajan directamente con productores locales, sin intermediarios para garantizar la calidad de sus botánicos.

En abril del 2022 ganaron su primera medalla internacional en San Francisco World Spirits Competition. Además, lograron tres medallas en el Vermouth Awards 2022 en Reino Unido. Bronce en Diseño de Etiqueta, Oro en Vermouth Dulce y Oro en el Mejor Vermouth Dulce del mundo. Luego suman a su repertorio Avelino Reserva, con 25 botánicos, buscando un perfil más especiado, no tan herbal como el rojo. En este caso, utilizan barrica de roble francés por más tiempo y salen a la venta alrededor de 100 botellas. El resto es para punto horeca, bares y restaurantes. Y finalmente salió hace poco al mercado, Avelino rosado, sólo con 21 botánicos que incluyen pétalos de rosa, kion y avatonca.

Las inscripciones al concurso estarán abiertas hasta este lunes 15 de junio y podrán participar bartenders profesionales y estudiantes de coctelería mayores de 18 años. La primera fase de selección estará a cargo de un jurado especializado, que evaluará las propuestas inscritas. Los cócteles seleccionados serán anunciados el 3 de julio.

A partir de esa fecha, el público podrá disfrutar las creaciones finalistas en las barras participantes, donde los cócteles serán integrados a la carta como una propuesta especial hasta el día de la gran final, prevista para el 20 de julio. La inscripción al concurso es gratuita y está abierta a bartenders profesionales y estudiantes de coctelería mayores de 18 años.

Lo que nació como una idea loca entre dos amigos, tardó dos años y medio en perfeccionarse y así la receta quedó como ellos querían.

Desde hace poco han implementado visitas a la fábrica, un sábado al mes. Y este día del padre celebran con una visita exclusiva para papá a Fundo Colorado donde podrán hacer el tour completo por la planta, experiencia de tinturas, cata de vermouth, entre otras actividades.