La anemia infantil en Arequipa no es un problema que golpea únicamente a las zonas alejadas ni se esconde solo detrás de la pobreza rural. En la región, el mayor volumen de niños afectados se concentra en la zona urbana de Arequipa; es decir, en la ciudad y sus distritos. Esta realidad rompe la idea de que esta enfermedad, peligrosa para el desarrollo de las personas, está principalmente en lugares distantes, donde el acceso a los servicios de salud suele ser más difícil.

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De acuerdo con la última información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), la región Arequipa registra alrededor de 40% de niños con anemia. La cifra, aunque muestra una ligera reducción frente al 2024, cuando bordeaba el 44%, todavía mantiene a la región en una situación preocupante, pues cuatro de cada diez niños presentan esta condición, lo que para el sector Salud sigue siendo un problema severo.

RESALTAR

De acuerdo con Deysi Lazo Valderrama, coordinadora regional de Alimentación y Nutrición de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la información de la Endes, que es una fuente oficial usada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades públicas, tiene un enfoque poblacional distinto y no debe confundirse con los registros propios del sistema de salud, que recogen información de los niños que se atienden en los establecimientos de salud.

Esa diferencia es importante para entender dónde está realmente la mayor carga del problema. Según la información que manejan en el HIS MINSA, que es una plataforma del Ministerio de Salud diseñada para registrar, almacenar y gestionar las atenciones médicas, el 18.55 % de los niños atendidos en los establecimientos de salud presenta anemia. En números absolutos, la provincia de Arequipa concentra cerca de 4 mil menores con este diagnóstico. Deysi Lazo refirió que los casos se ubican principalmente en distritos como Cerro Colorado, Paucarpata, Mariano Melgar y Miraflores. Es decir, la mayor cantidad de niños con anemia no están necesariamente distribuidos en las provincias, sino en los sectores urbanos donde hay mayor población y donde también existe una alta demanda de atención en los establecimientos de salud.

ATENCIÓN

La especialista aclaró que provincias como Caylloma pueden mostrar un porcentaje elevado de anemia, pero con pocos casos. Sin embargo, la magnitud del problema cambia cuando se observa cuántos niños están afectados en total. Bajo esa lectura, la provincia de Arequipa concentra alrededor del 60% de los casos identificados en la región, mientras que el resto se distribuye entre las demás provincias.

La funcionaria remarcó que ello no significa descuidar o restar importancia a los niños de las zonas rurales. Cada niño diagnosticado, viva en zona urbana o rural, debe recibir tratamiento y seguimiento por igual.

MULTIFACTORIAL

La anemia, además, no responde a una sola causa. La nutricionista refirió que es un problema multifactorial en el que intervienen la economía familiar, la disponibilidad de alimentos, la educación de los padres o cuidadores, la presencia de comorbilidades, entre otros aspectos que tienen más opciones de ser atendidos en las ciudades que en zonas rurales. Pese a ello, si una familia no cuenta con recursos para comprar alimentos ricos en hierro o no tiene información adecuada para preparar una dieta balanceada, el riesgo para los niños aumenta.

A esto se suma un aspecto que preocupa al personal de salud, como es la baja adherencia al tratamiento cuando un niño es diagnosticado con anemia. La especialista explicó que muchas madres o cuidadores a quienes se les brinda el sulfato ferroso o el hierro polimaltosado, que tiene mayor aceptación, para el tratamiento de los niños, no siempre cumplen con el tiempo establecido para su suministración. Algunas familias olvidan las dosis, otras lo suspenden por efectos adversos y, en algunos casos, lo prolongan por más tiempo del debido. La prevención de la anemia debe empezar incluso antes del nacimiento. La especialista recordó que el desarrollo del niño inicia en el vientre materno y que los primeros años de vida son una etapa crítica.

BUENA ALIMENTACIÓN

La anemia no debe verse solo como un problema médico. También es un problema social, económico y educativo. Una mala alimentación en los primeros años puede relacionarse con desnutrición y, más adelante, con riesgos de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles. En otras palabras, lo que ocurre en la primera infancia puede marcar el resto de la vida de las personas.