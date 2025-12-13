Este sábado, el expresidente Pedro Castillo denunció que tres personas encapuchadas ingresaron de forma violenta a la vivienda de su hermano José Mercedes Castillo Terrones, ubicada en el Centro Poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. El ataque ocurrió el pasado 12 de diciembre aproximadamente a las 10:00 de la noche y dejó a la pareja maniatada, golpeada y despojada de sus pertenencias, según alertó el exmandatario.

Según el relato difundido por Castillo en sus redes sociales, los asaltantes ingresaron al domicilio, ataron de pies y manos a su hermano y a su esposa Luzmila Gómez Olano, los golpearon y les sustrajeron teléfonos celulares y objetos de valor. Los delincuentes también los amenazaron e insultaron con diversos temas, entre ellos de carácter político, y les exigieron dinero durante el asalto.

La pareja logró ser rescatada gracias a la intervención de las rondas campesinas de la zona. En un descuido de los atacantes, José Mercedes Castillo consiguió escapar para pedir auxilio a su comunidad y a la Policía Nacional del Perú. Al percatarse de la fuga, los sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Denuncia amedrentamiento político

El expresidente afirmó que el atentado forma parte de una estrategia de persecución política en su contra y responsabilizó indirectamente a supuestos sectores del poder que buscarían apartarlo de la escena política. En esa línea, sostuvo que la acción delincuencial comprometió la integridad física y psicológica de sus familiares.

“Es el retorno de las prácticas de aquellos años en los que la ambición por mantener el manejo del poder llevaba a gobernantes ya sus secuaces a difamar, perseguir y desaparecer a los verdaderos líderes y representantes del pueblo”, expresó.

El ex jefe de estado calificó el hecho como un “acoso político” en su contra, señalando que ha venido enfrentando intentos de doblegarlo desde su llegada al poder. Además,recordó la vacancia presidencial que derivó en su detención tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

“Ni con la vacancia inconstitucional, ni con mi secuestro en Barbadillo; menos podrán ahora, utilizando los viejos métodos de la dictadura, apartarme del propósito de liderar esta gesta política Juntos con el Pueblo, nacidas de la más amplia convicción popular para recuperar el gobierno del pueblo”, manifestó.

Castillo Terrones concluyó su comunicado afirmando que “por más espinas y piedras que pongan” en su camino hacia la libertad, permanecerá firme junto a la población.

Congresista Sánchez exige investigación al Mininter

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez Palomino envió un oficio al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, para informarle sobre el ataque y exigir una investigación inmediata. El documento, fechado el 13 de diciembre de 2025, detalla los hechos ocurridos contra la familia del expresidente y solicita que la Policía Nacional disponga las acciones necesarias para esclarecer el caso.

¡CONDENABLE! Hace unas horas, encapuchados armados irrumpieron violentamente en el domicilio del hermano del presidente Pedro Castillo, en Puña, Cajamarca, agrediendo, maniatando y causando daños a su familia. Este acto cobarde y criminal no puede ni debe quedar impune.



Esta… pic.twitter.com/rzr6oemzrl — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) December 13, 2025

“Me dirijo a usted con la finalidad de informarle que he tomado conocimiento que, hace unas horas, el 12 de diciembre del 2025, aproximadamente a las 10 pm, cinco personas, armadas y cubiertas el rostro, ingresaron a la vivienda del señor José Mercedes Castillo Terrones y de la señora Luzmila Gómez Olano, los maniataron, los golpearon, los insultaron con varios temas, entre ellos políticos, amenazándolos y también les exigieron dinero”, se lee en el documento.

El parlamentario, explicó que José Mercedes Castillo es hermano del expresidente Pedro Castillo, quien ha anunciado que postulará al Senado en las elecciones generales del 2026. El legislador señaló que, debido a este móvil político y a la gravedad de los hechos, resulta sumamente importante y urgente que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional investiguen el caso para individualizar a los responsables y que sean sancionados conforme a las normas vigentes.