El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció que dirigentes de rondas campesinas de Chota, Cajamarca, pidieron incorporar a las “rondas urbanas” en la Ley Nº 27908 de Rondas Campesinas para reforzar la lucha contra la delincuencia en ciudades de todo el país.

La iniciativa busca extender el ámbito de acción más allá de las zonas rurales, ante el alza de la inseguridad urbana.

Montalvo, representante de Amazonas y presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, destacó la urgencia de una respuesta organizada: “De por medio está la vida de los ciudadanos de bien”.

Tras reunirse con los líderes sociales, se comprometió a canalizar la propuesta en el Parlamento, corrigiendo las limitaciones actuales de la norma.

El legislador enfatizó su rol de escuchar a las organizaciones comunitarias y trabajar por la seguridad y el orden público dentro del marco constitucional. “Seguimos dialogando para fortalecer los mecanismos de protección comunitaria”, concluyó, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana.