En el año 1989, el Perú ya conocía de las acciones condenables del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el brazo armado de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

A pesar de ello, un adulto Alfonso López Chau, hoy candidato a la Presidencia de la República por el partido Ahora Nación, no tenía inconvenientes en referirse al líder del MRTA, Víctor Polay, como un “luchador político”.

Candidato presidencial Alfonso Lopez Chau era “amigo” del MRTA según publicación de panfleto “Cambio” del 16 de Febrero de 1989. Le decía “luchador social” al criminal y cabecilla terrorista del MRTA Victor Polay Campos. Qué haría este señor si fuera presidente con semejante… pic.twitter.com/tAAcfuOAou — José Luis Gil (@JoseLuisGil1000) December 10, 2025

DETALLES

José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), advirtió de una publicación escrita por el candidato presidencial López Chau en el semanario “Cambio”, un texto publicado en la edición del 16 de febrero de 1989.

La publicación a página completa tenía como titular “Víctor es un luchador político”, en la que López Chau relató que el primer contacto que tuvo con Víctor Polay fue en la Juventud Aprista Peruana (JAP) donde ingresaron cuando tenían 15 años.

Alfonso López Chau incluso dice que “habla con el corazón” sobre Víctor Polay, porque es una persona con la que compartió luchas, dudas, sentimientos y sobre quien se niega a calificar como delincuente común.

“Creo que es un hombre, cuyo programa no comparto totalmente, pero creo que no solo es un luchador social, sino un luchador político”, afirmó.

Alfonso López Chau es candidato presidencial del partido Perú Nación. Foto: GEC / Hugo Pérez

López Chau no tuvo inconvenientes en justificar las acciones del en ese momento conocido terrorista.

“Tenemos que entender que el país puede legítimamente provocar desesperaciones y rebeldía, porque esta sociedad no ofrece posibilidad ni a su juventud ni a su intelectualidad ni a sus clases fundamentales. Por que entonces no valora que esta lectura del país se pueda reflejar en actitudes como las que tomó Víctor Alfredo”, explicó.

Correo se puso en contacto con el equipo de López Chau para tener su versión sobre la publicación que escribió hace años. Sin embargo, nos indicaron que no dará declaraciones al respecto por el momento.

Además, aseguraron que en el transcurso del día (ayer) o en caso contrario, hoy, el candidato publicaría información sobre el tema en sus redes sociales.