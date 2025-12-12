El Poder Judicial programó para este lunes 15 de diciembre la audiencia en la que se revisará el pedido del Ministerio Público para acceder al contenido del celular incautado a Andrés Hurtado, investigado por presunto tráfico de influencias agravado.

La solicitud fue presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

El requerimiento fiscal plantea la autorización para extraer y analizar la información del dispositivo Samsung que fue incautado el 19 de septiembre de 2024.

La Fiscalía busca revisar llamadas, mensajes, conversaciones en redes sociales, archivos multimedia y además obtener un reporte histórico del número, que incluya datos de titularidad, registros de comunicación y geolocalización.

La audiencia se efectuará de manera virtual a las 15:00 horas y tendrá carácter privado debido a la naturaleza del material solicitado. El juzgado dispuso la participación obligatoria de las partes y consideró la intervención de un defensor público en caso de ausencia del abogado particular del investigado.