Una delegación interagencial de Estados Unidos, integrada por funcionarios del FBI, la DEA y otras agencias de seguridad, llegó a Lima para brindar asistencia técnica en seguridad ciudadana.

La misión, invitada por el presidente José Jerí, permanecerá una semana en el país para colaborar en el diseño de un nuevo Plan Nacional de Seguridad . Los expertos cuentan con amplia experiencia en investigación criminal y lucha contra el crimen organizado.

Según informó la Cancillería, las reuniones incluyen a entidades como el Ministerio del Interior, Defensa, la Policía Nacional y el propio Ejecutivo.

El canciller Hugo de Zela señaló que la delegación elaborará un diagnóstico de la situación delictiva en el Perú y presentará recomendaciones que servirán de base para una política nacional de seguridad. La primera sesión se desarrolló en Palacio de Gobierno, donde el presidente Jerí destacó la urgencia de fortalecer la gestión policial y la prevención del delito.

Durante la semana de trabajo, también participarán representantes del Congreso y técnicos de distintos sectores vinculados a la seguridad interna.

El Gobierno espera que esta asistencia permita consolidar una estrategia multisectorial basada en prevención, inteligencia operativa y fortalecimiento institucional. Además, el Perú evalúa ampliar la cooperación internacional con otros países para complementar el apoyo estadounidense.