El dueño de una lavandería ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres fue asesinado durante un asalto en la avenida Francisco Javier Luna Pizarro.

De acuerdo a América Noticias, dos delincuentes ingresaron al local haciéndose pasar por clientes, lo amenazaron y lo obligaron a entregar el dinero de la caja, realizar transferencias desde su celular y entregar otros objetos personales.

Mientras uno de los ladrones cerraba la puerta para evitar que alguien interviniera, la víctima fue sometida dentro del establecimiento. Antes de huir, uno de los delincuentes le disparó por la espalda, causándole la muerte en el lugar pese al intento de auxilio de los vecinos.

Las cámaras de seguridad registraron el escape de ambos asaltantes, quienes se alejaron caminando, uno cargando una bolsa con el dinero robado y el otro una mochila con pertenencias del local.