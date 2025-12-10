Esta mañana, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hermanos acusados de extorsionar a los colectiveros informales que operan en la ruta de la avenida Javier Prado, entre San Isidro y Magdalena.

Según RPP, agentes de la División Policial Sur Uno, en coordinación con la Dirección de Inteligencia, capturaron a Hernán y Jesús González Salas en el cruce de la avenida Javier Prado con la Vía Expresa.

De acuerdo con las investigaciones, los hermanos González Salas exigían a los colectiveros un pago diario de S/5 y una cuota semanal de S/100, intimidándolos con una granada de guerra y otras armas de fuego.

El jefe de la División Policial Lima Sur Uno, Daniel Jares Reyme, indicó que ambos sujetos cuentan con un prontuario criminal.

Hernán González estuvo preso en el penal de Lurigancho, cumpliendo una condena de seis años por robo agravado, mientras que su hermano Jesús cuenta con múltiples denuncias policiales.

Luego de la detención, los agentes policiales incautaron un revólver, una granada de guerra, dinero en efectivo y celulares.

“En esta oportunidad, hemos dado un duro golpe a la criminalidad capturando a dos integrantes de una banda dedicados al delito de extorsión…”, indicó Jares Reyme.

El personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para retirar el artefacto, mientras que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.