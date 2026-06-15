Tras seis días de intensa y angustiante búsqueda, el mar varó los restos del pescador Arbidón Llenque Querevalú, quien es natural de Talara. Como se recuerda, el hombre de mar desapareció junto a su hermano luego de que la embarcación “Poseidón”, en la que realizaban sus faenas de pesca, sufriera un grave desperfecto mecánico y naufragara en el litoral.

El naufragio había sido reportado inicialmente en la zona de Camaná; sin embargo, el cadáver fue avistado la mañana de ayer por pescadores en la playa Los Cerritos. En medio de desgarradoras escenas de dolor, los familiares reconocieron a la víctima.

Pese a la trágica confirmación, los deudos indicaron que las labores de rescate no se detendrán, pues aún continúa la desesperada búsqueda de su hermano, Ronald Llenque Querevalú, quien permanece desaparecido en el mar.