Un menor de edad murió ahogado en las aguas del río Piura, cuyo cuerpo fue hallado a la altura del asentamiento humano Juan de Mori, en el distrito de Catacaos. Se desconocen las causas de cómo ocurrieron los hechos.

La mañana de ayer se tornó de profundo dolor en el Bajo Piura tras la muerte de un adolescente de 15 años mientras bañaba junto a otras personas en las aguas del río Piura.

El cuerpo del menor desapareció de manera repentina alertando a las personas que se encontraban en el lugar que empezaron a buscarlo, tras unos minutos fue encontrado siendo rescatado, con la esperanza de salvarle la vida fue trasladado en una mototaxi hasta el centro de salud de Catacaos.

Pese al esfuerzo de los médicos, la víctima que fue identificada como Luis Sócola More, no resistió y falleció, siendo confirmado por el médico de turno del centro de salud de Catacaos.

Tras la confirmación de su muerte, la familia optó por retirar el cuerpo del centro de salud para trasladarlo hasta su vivienda ubicada en la calle 6 de la Ampliación Juan de Morí, distrito de Catacaos. El cuerpo fue retirado en una camioneta del personal de Serenazgo hasta su vivienda.

Según indican, la vivienda queda cerca al río, de donde salió el menor a jugar y bañarse junto a otros compañeros, sin presagiar la tragedia.

Cabe señalar que la familia no habría permitido la intervención de la policía, por lo que el cuerpo no pudo ser evacuado a la morgue de Piura para la necropsia y diligencias correspondientes.

Al momento del rescate, varios adolescentes, niños y adultos en bermuda aparecieron en la zona, lo que certificaría que se encontraba con otros amigos.

Ahora la familia del adolescente pide ayuda económica para solventar los gastos de sepultura al ser de escasos recursos económicos. Pobladores lamentan lo ocurrido.