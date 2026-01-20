En menos de 24 horas, tres personas se ahogaron en las aguas del río Piura y Chira, causando dolor y desolación entre sus familiares.

Ayer a las 2:30 p.m., las risas y alegría de dos familias se convirtieron en desesperación y dolor cuando el mismo número de integrantes desaparecieron en las turbulentas aguas del río Piura.

Se conoció que el hecho se registró cuando ambas familias se encontraban en la zona segura y delimitada por boyas del local Playa del Río, en el río Piura; sin embargo, por razones que se desconocen, un joven que se encontraba bañándose decidió salir del área resguardada e intentó cruzar el río hacia la orilla opuesta, desapareciendo en segundos.

En esos momento, un señor de aproximadamente 45 años, que se encontraba bañándose en la misma zona resguardada trató de salvarlo; sin embargo, la intensa corriente también lo arrastró, perdiendo la vida en las turbulentas aguas provenientes de las últimas lluvias registradas en estos días.

El personal del local, que está capacitado en salvataje, nada pudo hacer para rescatarlos, debido a la turbulencia del agua y la creciente corriente generada por las lluvias.

Al cierre de la presente edición, el personal de la policía de Salvataje continuaba con la búsqueda de los cuerpos desaparecidos, ante el dolor de sus familias

En tanto, el joven natural del centro poblado Villa Santa Sofia, en Marcavelica, Cristian Girón Adanaqué, de 22 años, quien disfrutaba de una tarde en el río Chira a la altura del puente Tangarará, se ahogó la tarde del último domingo.

Se conoció que el joven acudió con un grupo de amigos para refrescarse del intenso sol y sofocante calor, pero lamentablemente la fuerte corriente del río, lo arrastró y se ahogó.

El cuerpo del joven fue llevado a la morgue de la ciudad de Sullana.