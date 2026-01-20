Autoridades de la Municipalidad Provincial de Sullana realizaron un operativo en el que intervinieron a varias personas que consumían bebidas alcohólicas en el parque de la urbanización Jardín.

La intervención fue realizada por personal de Fiscalización, agentes de Serenazgo y la Policía Municipal, quienes hallaron bolsas con botellas de licor y otros productos

Los representantes municipales informaron que el objetivo de intervenir este concurrido parque es preservar el orden y la tranquilidad del vecindario. Asimismo, señalaron que estas acciones se realizarán de manera constante.