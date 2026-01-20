La Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de Sullana obtuvo una condena de 21 años, 10 meses y 10 días de pena privativa de la libertad efectiva contra Roberto Carlos Marcelo López, tras ser hallado responsable de los delitos de Robo Agravado.

El fiscal provincial, Rolando Seminario Córdova, del Primer Despacho de la mencionada fiscalía, consiguió que el Juzgado, ante la contundencia de las pruebas presentadas y la aceptación de cargos del acusado, resuelva condenar a 6 años, 10 meses y 9 días por tenencia ilegal de municiones, más 15 años por robo agravado, sumando un total de 21 años y 10 meses de prisión efectiva y Tenencia Ilegal de Municiones.

El pasado 27 de enero de 2025, aproximadamente a las cinco de la tarde, los trabajadores de la empresa Credi Sullana, D. D. F. R. y J. A. S. C., fueron interceptados en el A.H. 15 de Marzo por el ahora sentenciado. Marcelo López, provisto de un arma de fuego, amenazó y violentó a las víctimas para arrebatarles equipos celulares, dinero en efectivo y mochilas con documentos de la empresa.

Tras el asalto, el delincuente huyó a bordo de un mototaxi de placa 4212MP. Sin embargo, gracias a la alerta inmediata a la Policía Nacional (CPNP El Obrero) y un patrullaje por la zona, el sujeto fue ubicado en el AA.HH. Zapata Silva.

Durante la persecución, Marcelo López intentó refugiarse en una bodega local, donde fue capturado. En el registro personal, se le hallaron cinco municiones sin contar con licencia de SUCAMEC para su porte, además de tres equipos celulares, entre ellos los pertenecientes a los agraviados, ocultos en su prenda íntima.

Los agraviados reconocieron plenamente al imputado y acreditaron la propiedad de sus pertenencias mediante fotografías y cajas originales con los códigos IMEI coincidentes.

Además, el sentenciado deberá pagar S/ 1,430.00 a favor del Estado y de los agraviados, y la incapacidad definitiva para obtener licencia de armas de fuego. En tanto, permanecerá en el establecimiento penitenciario de varones de Piura hasta el 6 de diciembre de 2046.