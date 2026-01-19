Un nuevo hecho de violencia volvió a poner en alerta a la reconocida orquesta Armonía 10, luego de que una explosión se registrara al interior del bus que transporta a la agrupación, causando daños materiales, aunque sin dejar personas heridas.

El incidente ocurrió en la región La Libertad, específicamente en la ciudad de Trujillo, y fue reportado a las autoridades en horas recientes. Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

#Perú | El bus de Armonía 10 sufrió un atentado explosivo en la urbanización El Golf de Trujillo mientras la agrupación se presentaba en una discoteca cercana.



La explosión dejó daños en el vehículo y ha generado alerta, pues el local donde tocaba la banda también fue blanco de… pic.twitter.com/vd9RmuqAeC — Política Stereo (@politicaestereo) January 19, 2026

De acuerdo con información preliminar, el estallido afectó parte del interior del vehículo, lo que generó alarma entre los integrantes de la orquesta y su equipo técnico. No obstante, se confirmó que ninguno de ellos resultó lesionado.

Las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión y establecer si se trata de un ataque dirigido contra la agrupación musical. No se descarta ninguna hipótesis, incluido un posible acto de intimidación o extorsión, una problemática que viene afectando a diversas orquestas en el norte del país.

Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados contra agrupaciones musicales, lo que ha reavivado la preocupación por la inseguridad ciudadana y la falta de garantías para el desarrollo de actividades artísticas y culturales.

La PNP informó que continuará con las indagaciones correspondientes y que se reforzarán las medidas de seguridad mientras se esclarecen las circunstancias del ataque.