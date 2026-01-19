Un nuevo hecho de violencia volvió a poner en alerta a la reconocida orquesta Armonía 10, luego de que una explosión se registrara al interior del bus que transporta a la agrupación, causando daños materiales, aunque sin dejar personas heridas.
El incidente ocurrió en la región La Libertad, específicamente en la ciudad de Trujillo, y fue reportado a las autoridades en horas recientes. Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.
De acuerdo con información preliminar, el estallido afectó parte del interior del vehículo, lo que generó alarma entre los integrantes de la orquesta y su equipo técnico. No obstante, se confirmó que ninguno de ellos resultó lesionado.
Las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión y establecer si se trata de un ataque dirigido contra la agrupación musical. No se descarta ninguna hipótesis, incluido un posible acto de intimidación o extorsión, una problemática que viene afectando a diversas orquestas en el norte del país.
Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos registrados contra agrupaciones musicales, lo que ha reavivado la preocupación por la inseguridad ciudadana y la falta de garantías para el desarrollo de actividades artísticas y culturales.
La PNP informó que continuará con las indagaciones correspondientes y que se reforzarán las medidas de seguridad mientras se esclarecen las circunstancias del ataque.