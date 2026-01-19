Bianca Belén, hija de Walther Lozada y gerente de la Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada de Piura, se pronunció a través de sus redes sociales e indicó que solo hubo daños materiales en el ómnibus que fue atacado la madrugada de este lunes con un aparato explosivo en la ciudad de Trujillo.

“Gracias a todos por la preocupación, gracias a Dios no hay pérdidas humanas que lamentar, solo nuestro bus, nuestra herramienta de trabajo, el segundo hogar de quienes formamos Armonía 10 de Walther Lozada”, escribió en su Facebook.

También recordó que es el segundo atentado que sufren, como se recuerda en diciembre de 2024 en el Callao dispararon contra el bus.

“Solo sé que Dios y mi padre extienden una protección única para todos nosotros. Es el segundo atentado que tenemos, el primero ocurrió en Lima, y hoy en Trujillo, al parecer no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país”, señaló.

Como se conoce, la agrupación musical de Piura había llegado a Trujillo y ofrecía un concierto en el local Monasterio que se sitúa en la avenida El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Desconocidos arrojaron una carga explosiva en el bus que estaba estacionado en exteriores de la discoteca mencionada.