El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitió la inscripción de la lista presidencial del partido político Un Camino Diferente, que tiene como candidato a la primera vicepresidencia al exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández Bazán, quien en setiembre de este año fue sentenciado por difamación agravada.

Medida

La resolución, número N° 08853-2025-JEE-LIC1/JNE, fue emitida el último lunes.

Según el especialista en temas electorales Tomás Alva Villa, la inscripción de Fernández no debió ser admitida por tener una sentencia condenatoria vigente.

“El artículo 34 de la Constitución Política impide postular a elecciones a quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia”, afirmó el abogado.

Este Diario ingresó a la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer si el también exalcalde de Moche ha consignado en su hoja de vida la sentencia que pesa en su contra. Sin embargo, “ocurrió un error interno” y no fue posible verificar tal información.

Para Tomás Alva, es posible que Fernández haya omitido esa información, por lo que el Jurado ha actuado “en vista a lo que solo ha tenido en la hoja de vida”.

El letrado explicó que “cualquier ciudadano” tiene un plazo de 48 horas para apelar la resolución del ente electoral. “Si esto no fuera así, el mismo fiscalizador de hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede sacar de carrera al candidato si advierte que este no consignó la sentencia que pesa contra él en dicho documento”, agregó.

Cambio

Otro punto que llama la atención de la mencionada resolución es la candidatura de Carlos Pinillos Vinces a la segunda vicepresidencia de la República.

Hace unas semanas Pinillos figuraba como primer accesitario y a la segunda vicepresidencia postulaba Anita María Carnero Paredes de Gonza.