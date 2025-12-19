Las protestas que los seguidores del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández realizan en el frontis de la Corte Superior Justicia de La Libertad podrían pasarles factura a los representantes del partido Un Camino Diferente.

Denuncia

A través de un comunicado, el Poder Judicial dijo que “ante los recientes actos vandálicos registrados en la parte exterior de la sede Natasha Alta”, ocurridos el pasado 10 de diciembre, denunció penalmente a la candidata presidencial Rosario Fernández Bazán y al secretario general de Un Camino Diferente, Danilo Pinillos Vinces.

“Un grupo de personas se congregó en el frontis de dicha sede, profiriendo no solo arengas en favor del condenado y prófugo Arturo Fernández Bazán, sino también insultos contra jueces y servidores jurisdiccionales de la Corte, agrediendo al personal policial que resguardaba el local y a los usuarios judiciales, mediante lanzamiento deliberado de huevos que ocasionaron afectación al patrimonio institucional”, indicó.

Agregó que “se ha identificado la presencia de Rosario Fernández Bazán, Dany Pinillos Vinces y demás organizadores en el lugar de los hechos, lo cual ha generado acciones delictivas, afectaciones al honor, a la integridad física y a la seguridad personal de usuarios y servidores, perjudicando la continuidad del servicio de la administración Judicial”.

“Se ha interpuesto la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público contra las personas identificadas y los que resulten responsables en los hechos delictivos ocurridos”, agregó.

Protestas

Los seguidores de Arturo Fernández han realizado dos protestas, el 10 y 17 de diciembre, exigiendo que se programe la audiencia de apelación del exalcalde, sentenciado a un año de prisión por difamación agravada. El exalcalde está prófugo en Argentina y de no obtener un fallo favorable del Poder Judicial hasta el 23 de diciembre, complicaría su intención de postular a la vicepresidencia.