Preocupación. La construcción del saldo de las obras de la presa Rafael Quevedo (antes conocida como Palo Redondo) y la tercera línea del sifón Virú, que forman parte de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), corren el riesgo de seguir paralizadas por falta de financiamiento.

Ocurre que mediante Memorando N°1854-2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 944,600,826 para el desarrollo y ejecución del contrato a la empresa que se hará cargo de los trabajos en esta megaobra hidráulica; sin embargo, hasta la fecha esos recursos no han sido asignados en su totalidad.

ALARMA

En efecto, en la distribución de los recursos públicos para el año fiscal 2026 se ha considerado para la III Etapa del PECH un presupuesto de S/ 132,662.887, lo que resulta insuficiente para continuar con el proceso de licitación de las obras.

En este punto es importante mencionar que el Gobierno decidió que sea el Midagri el encargado de la reactivación del saldo de las obras de la presa y la construcción de la tercera línea del sifón Virú, bajo el contrato G2G (Gobierno a Gobierno) suscrito el pasado 30 de abril de 2024, entre los gobiernos de Perú y Canadá.

POCO AVANCE

Según el alcance y programa de trabajo que se estructuró tras la suscripción del contrato con Canadá, se precisó que los trabajos antes referidos culminarían el 23 de abril de 2027.

No obstante, se tenía que pasar por una serie de fases y ya se han cumplido con las tres primeras: fase 1 (30 de abril: contrato G2G con Canadá), fase 2 (del 6 de mayo y 4 de julio de 2024: estructuración y asistencia técnica), fase 3 (del 6 de julio al 6 de diciembre 2024: revisión de estudios de ingeniería y proyecto), fase 4 (del 6 de diciembre de 2024 al 7 de marzo de 2025: licitación). Aquí empezó la traba por falta de presupuesto, pues la ejecución de la obra debió iniciarse el 10 de marzo de 2025.

Robert De La Cruz, presidente de la Comisión de Proyectos Especiales del Consejo Regional, cuestionó que el exgobernador de La Libertad César Acuña haya “jugado” con la expectativa de los ciudadanos y de las empresas, pues todos esperaban las fuentes de trabajo (150 mil empleos) que estuvo anunciando con la obras de la III Etapa del PECh. “Sin embargo, ahora se corrobora que no hay recursos. Hay improvisación y trabajan solo con anuncios, esto solo fue fuegos artificiales”, enfatizó.

SE GESTIONA

Jhon Cabrera Carlos, gerente del PECh, confirmó que el Midagri ha requerido la disponibilidad presupuestal para continuar con el proceso de licitación de las obras y desde el Gobierno Regional de La Libertad, la gobernadora Joana Cabrera realiza las gestiones necesarias para avanzar.

“No hay plazas perentorios para que el MEF asigne ese presupuesto; sin embargo, el interés es avanzar a un buen ritmo”, agregó.

Las obras de la III Etapa del PECh también comprenden la construcción del Canal Madre (128 Km) y la automatización del sistema hidráulico, que está a cargo del Gobierno Regional de la Libertad. Esta fase aún no inicia.