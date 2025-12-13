La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, reveló ayer que no se ha podido citar a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel al pleno, debido a que los otros dos miembros que conforman la Mesa Directiva, Samuel Leiva López (Ascope) y Gissela Crisólogo Polo (Sánchez Carrión), no dieron su aprobación.

La consejera delegada recalcó que sin la autorización de la totalidad de los integrantes de la Mesa Directiva ningún funcionario puede ser citado, ya que así lo manda el reglamento interno. Dijo que nuevamente ha solicitado la autorización a sus colegas y esta vez espera una respuesta por escrito.

URGENTE

Joana Cabrera tiene que acudir al pleno del Consejo para exponer su plan de trabajo y el otro punto que deberá abordar es la promulgación de la ordenanza que le da facultades al Consejo Regional para que pueda interpelar y censurar a los gerentes regionales. Hay una orden del Poder Judicial que tiene que cumplirse.

“La oposición de mis colegas ha puesto las cosas complicadas, pero espero que antes del miércoles de la semana que viene tenga una respuesta por escrito. Sucede que la notificación a la gobernadora se tiene que realizar con 48 horas de anticipación”, precisó.

Según comentó Lorena Carranza, los consejeros Samuel Leiva y Guissela Crisólogo alegaron que antes de citar a la gobernadora se debería priorizar una sesión para elegir a los nuevos miembros de la mesa directiva del Consejo.

En efecto, dicha sesión se celebró el 1 de diciembre y se eligió a Indhira Leyla Espir Calderón, consejera por Sánchez Carrión, como la presidenta del Consejo Regional desde enero de 2026. La acompañan Nancy Rosario Puitiza (Bolívar) como relatora e Irma Ávalos Contreras (Otuzco) como vocal.