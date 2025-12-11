Los bomberos que prestan servicios en La Libertad están expuestos al peligro no solo por su trabajo, sino también por la falta de implementos para realizar sus labores. La Contraloría advirtió que 20 unidades móviles, de cinco compañías en la región, no cuentan con certificados de inspección técnica vehicular, lo que expone a los hombres de rojo. Además, varios vehículos presentan deficiencias, no tienen placa de rodaje ni tarjeta de propiedad. A esto se suma que algunos equipos de protección están inoperativos.

El órgano de control inspeccionó, entre el 8 y 24 de noviembre, las compañías de bomberos Salvadora Trujillo N° 26, Chepén N° 45, Salvadora Pacasmayo N° 23, Casa Grande N° 230 y Víctor Larco N° 224, pertenecientes a la III Comandancia Departamental La Libertad, para determinar si los vehículos, equipos de protección respiratoria autocontenida y equipos de protección personal que utilizan se encuentran en condiciones adecuadas.

Tras la revisión, emitieron el Informe de Visita de Control N° 014-2025-OCI/3601-SVC, derivado el 28 de noviembre al Intendente Nacional de los Bomberos del Perú, Juan Morales Carpio.

Observaciones

En el documento precisan que los “vehículos de las compañías de bomberos de la III Comandancia Departamental de Trujillo no cuentan con certificado de inspección técnica vehicular, tarjeta de propiedad, placa de rodaje, ni mantenimiento preventivo y/o correctivo; situación que pone en riesgo que la entidad sea pasible a sanciones, multas y retención de vehículo”.

El informe detalla que las cinco compañías visitadas cuentan con “20 unidades vehiculares para la atención del servicio público de emergencias, algunos de los mismos requieren mantenimiento preventivo y correctivo ya que presentan deficiencias en su funcionamiento, asimismo, ninguno de los vehículos cuentan con certificado de inspección técnica vehicular”. Además, “algunos de los mencionados vehículos no cuentan con tarjeta de propiedad y once vehículos no cuentan con placa de rodaje”.

También se observó que los equipos de protección de respiración autocontenido (Epras) de la compañía de Casa Grande y el equipo de recarga de aire para los tanques de los Epras de la sede Chepén “se encuentran inoperativos por falta de mantenimiento, situación que pone en riesgo la integridad física de los bomberos y la atención del servicio público de emergencia hacia la sociedad”.

Además, las compañías de la III Comandancia Departamental Trujillo “cuentan con equipos de protección personal en mal estado y que no cubren la totalidad de bomberos efectivos que prestan el servicio”. Asimismo, se hallaron “insumos médicos con fecha de expiración vencidos” en la ambulancia de la sede Chepén.

Correo trató de comunicarse con el jefe de la III Comandancia Departamental La Libertad, Brigadier CBP Ricardo Ríos Burgos, para conocer las acciones que tomó su despacho ante estos hallazgos. No obstante, el área de prensa de los Bomberos indicó que se encontraba en Pacasmayo y que en las próximas horas coordinarían una respuesta a este tema.