El Gobierno Regional de La Libertad anunció la impulsión del proyecto que permitirá modernizar por completo la Compañía de Bomberos “CBP Glicerio García – El Porvenir N° 215”, una obra largamente esperada que beneficiará directamente a más de 362 mil ciudadanos.

El Gerente Regional de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, expuso ante el Consejo Regional los alcances del proyecto, logrando que se apruebe su priorización. Con este paso, se inicia la ruta formal para ejecutar la obra mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Ahora corresponde avanzar con los actos previos y luego iniciar el proceso de selección que definirá a la empresa privada que financiará la intervención, valorizada en más de 36 millones de soles. La ejecución física de esta obra iniciará el próximo año.

Actualmente, la compañía de bomberos de El Porvenir, creada en el 2015, funciona en un local provisional ubicado en la calle Gabriel Aguilar. No cuenta con infraestructura propia y los ambientes, reducidos y deteriorados, están lejos de ser adecuados para el exigente trabajo de los voluntarios. Aun así, los bomberos del distrito zapatero atienden emergencias no solo en su jurisdicción, sino también en zonas vecinas.

En el proyecto, se construirá una infraestructura moderna en un terreno de más de 2,800 metros cuadrados, que incluirá ambientes administrativos, sala de máquinas, servicios higiénicos, áreas de descanso y aulas de capacitación. También se implementará la primera zona de entrenamiento para aspirantes a bomberos a nivel departamental, un espacio clave para fortalecer la preparación técnica de futuros voluntarios.

Además, la iniciativa contempla la adquisición de nuevo mobiliario y equipamiento especializado: herramientas para rescate vehicular, equipos contra incendios, dispositivos para rescate vertical, equipos de potencia y uniformes completos.

Asimismo, la modernización incluirá la compra de un camión contra incendios, un camión de rescate, un camión multipropósito y una ambulancia urbana tipo II. Con esta flota renovada y una infraestructura adecuada, la Compañía de Bomberos N° 215 estará en mejores condiciones para proteger la vida y el patrimonio de miles de familias.