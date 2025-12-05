En el marco de la construcción de la carretera que conecta los distritos de Trujillo y Huanchaco, la Contraloría General de la República identificó ocho interferencias físicas que afectan la integración de la nueva vía con los límites establecidos en terrenos que actualmente están ocupados por terceros.

Esta situación adversa fue detectada en un tramo específico de 160 metros, correspondiente al kilómetro 4 de la obra, que constituye una muestra de los 9.2 kilómetros que conforman el total del proyecto, cuyo plazo y costo podrían verse afectados por este conflicto territorial que impide la libre disponibilidad de los terrenos involucrados.

En el Informe de Hito de Control N.º 088-2025-SCC se revela que durante la elaboración del expediente técnico de la obra ya se contaba con información sobre la existencia de interferencias en los terrenos ocupados por terceros. Sin embargo, a pesar de este conocimiento previo, dicha información no fue considerada en los planos del diseño vial.

En este contexto, es responsabilidad del Gobierno Regional de La Libertad, en el marco de sus competencias y atribuciones, tomar las medidas necesarias para garantizar la libre disponibilidad de todos los terrenos involucrados en los tramos del proyecto, con el objetivo de evitar eventuales paralizaciones que puedan entorpecer el avance de la obra.

Además, el informe de la Contraloría detalla que, entre el kilómetro 0 y el kilómetro 8.7 de la obra, existen diversas interferencias de telefonía que, al igual que las interferencias territoriales, también eran conocidas por el Gobierno Regional de La Libertad durante la elaboración del expediente técnico del proyecto.

A pesar de ello, dicho expediente fue aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura sin incluir la información técnica necesaria para la liberación adecuada de estas interferencias, lo que podría generar complicaciones adicionales en el desarrollo de la obra.

Asimismo, la Contraloría evidenció que, hasta el 21 de noviembre último, el Gobierno Regional de La Libertad no ha cuestionado, en la vía procedimental correspondiente, el presupuesto de S/ 12.3 millones que la empresa de telecomunicaciones presentó para la liberación de las interferencias, pese a que este presupuesto data del 7 de enero último.

Respecto a la calidad de los trabajos ejecutados hasta la fecha, la Entidad Fiscalizadora Superior identificó, durante una reciente visita de inspección, varias deficiencias constructivas que afectan tanto la calidad como la transitabilidad de la vía, en el tramo comprendido entre los kilómetros 6.8 y 8.7 de la obra.

Finalmente, se advirtió que el contratista no está cumpliendo con las normativas establecidas para garantizar la calidad y resistencia del pavimento rígido ya construido, lo que ha propiciado su deterioro prematuro, situación que afecta tanto la calidad como la vida útil del pavimento y podría comprometer el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto.