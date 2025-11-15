Si hay alguien que pueda dar sorprendentes giros en un campo de fútbol y fuera de él, es nada menos que el trujillano Christian Cueva Bravo, quien otra vez se ha puesto en el centro de la noticia tras compartir una historia en Instagram donde deja entrever una posible candidatura suya a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026.

El futbolista, que actualmente milita en el Emelec de Ecuador, postularía por el partido Fuerza y Libertad, que es liderado por la expresidenta de Essalud Fiorela Molinelli.

CON RITMO

El seleccionado nacional aparece en un video junto a Molinelli realizando unos pasos al ritmo del tema “El baile del caballito”. Esta publicación hizo fortalecer la versión de que el popular “Aladino” sería candidato a diputado y pretendería quedarse con una curul desde 2026 hasta 2031.

Aunque no hay un comunicado oficial del partido, ayer representantes de la agrupación política en esta región dieron luces de lo que está sucediendo.

DETALLES

En efecto, la liberteña Rosana Flores García, precandidata a diputada por Fuerza y Libertad, confirmó ayer a Correo que Fiorela Molinelli le ha hecho la invitación a Christian Cueva para que sea el candidato al cargo de diputado por la región La Libertad, pero aún el futbolista no ha dado un respuesta definitiva.

“Aún no hay nada dicho, pero él está con nosotros desde hace un buen tiempo apoyándonos. No obstante, si la respuesta es negativa porque él (Christian Cueva) aún tiene un contrato con un equipo en Ecuador, tenemos otra opción, que es Luis Cueva, el papá del jugador”, reveló Rosana Flores.

CONFERENCIA

Es más, la aspirante a diputada precisó que este sábado 29 de noviembre, Fiorela Molinelli arribará a Trujillo para ofrecer una conferencia de prensa en la que brindará más detalles al respecto.

También informó que el domingo 30, la presidenta del partido viajará a Huamachuco y es bastante probable que Luis Cueva le organice el recibimiento.

La trujillana Pamela López, expareja de Christian Cueva, ha informado que también evalúa postular al Congreso. Dijo que ya tiene un partido que la alberga, pero que aún no revelará el nombre de la agrupación.