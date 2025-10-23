Los partidos políticos empezaron a mostrar sus cartas de cara a las elecciones generales de 2026. En La Libertad, tentarán una curul en el Congreso de la República autoridades que aún mantienen cargos por elección popular. También hay gerentes regionales, exparlamentarios, entre otras caras conocidas en el ambiente electoral.

Quieren un escaño

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que a La Libertad le corresponde elegir a un senador y a siete diputados en las elecciones del 12 de abril de 2026. Además, tiene la posibilidad de votar por un senador más a través de un “distrito electoral único nacional”, en donde todos los electores del país elegirán al candidato de su preferencia.

Con la intención de quedarse con uno de los escaños para diputado, Alianza para el Progreso (APP) inscribió la precandidatura de Óscar Acuña, hermano del postulante presidencial César Acuña. También registró a la consejera regional por Trujillo Verónica Escobal y al gerente de Educación, Martín Camacho. Completan la nómina Lucila Carranza, Antonio Campos y Luis Yupanqui.

Para senadores, en tanto, anotaron al exministro de Transportes César Sandoval y a la gerenta regional de Desarrollo e Inclusión Social, Vanessa Blas.

El Partido Aprista Peruano (PAP), que regresa a la arena política en estas elecciones, lleva en su lista para senadores a experimentados políticos. Ahí está el expresidente regional José Murgia y los excongresistas Olga Cribilleros y Daniel Robles. Además, fue inscrito el exalcalde de Víctor Larco Neptalí Ramírez y Hamilton Aguilera.

Como precandidatos a diputado figuran: Fernando Alfaro, Rosa Méndez, Cristian Ruiz, Consuelo Obeso, Ítalo Cedamanos e Ysidro Valera. También Marcos Javes, Mercy López, Hernán Sánchez, Justo Galicia, Carlos Arévalo, Lidia Sepertiwe, Emil León y Jorge Cevallos.

En el caso del Apra, todos sus postulantes irán a elecciones internas el 30 de noviembre.

Más opciones

Podemos Perú, por su parte, promueve la candidatura del congresista Juan Burgos para diputado. Para ese mismo cargo postula a Pepe Ramos, Denis Quiroz y Richard Santillán. Para senador, asimismo, registraron al actual regidor de Trujillo Juan Namoc.

Acción Popular es otro partido que lleva caras conocidas. Ahí está el exparlamentario Anthony Novoa, quien buscará ser diputado. Para ese mismo puesto van: Mirtha Aranguri, Jaime Luján, Alida Rojas, Antero Carbajal, Carmen Cortegana, Francisco Roca y Juana Ríos.

Avanza País, asimismo, postula al excongresista José León, quien tentará el Senado. Para diputado se inscribió el exfutbolista de Cienciano Miguel Mostto, Ramón Cáceda, Raquel Coronado, Martín Paredes, Teresa Colmenares y María Guarniz.

Proceso

Todos estos precandidatos serán oficializados por sus partidos políticos en elecciones primarias. El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, Yuri Ponte Córdova, confirmó que solo el Apra y Renovación Popular elegirán a sus postulantes a través del voto de sus afiliados, el 30 de noviembre. Los otros 37 partidos, en tanto, escogerán a sus representantes a través de la modalidad de delegados, el 7 de diciembre.