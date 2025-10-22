Un voraz incendio consumió una vivienda situada en la cuadra 9 del Jr. Pedro Herrera, sector Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco Herrera, y dejó en la calle a dos ancianos que vivían en el inmueble junto a ocho perritos.

De acuerdo al reporte de los bomberos, el incendio se inició a las 8 de la noche del último martes, cuando uno de los ancianos trató de instalar un foco y generó un cortocircuito.

Debido a que los adultos mayores se dedican al reciclaje de plástico y cartón el fuego se propagó por toda la casa en cuestión de minutos y no les dio tiempo de rescatar nada.

RÁPIDA REACCIÓN

Los vecinos de la pareja de ancianos trataron de apagar el fuego lanzando agua con baldes, pero todo esfuerzo era insuficiente. Cuando llegaron los bomberos vieron que el incendio amenazaba con propagarse a las casas contiguas y tuvieron que pedir respaldo a otras compañías.

Varios ambientes de la casa y hasta el techo estaban repletos de material de reciclaje (botellas de plástico y cartón) que hicieron que se complique aún más la labor de los hombres de rojo.

Tras casi dos horas de arduo trabajo los bomberos lograron sofocar el fuego. Sin embargo, los pocos bienes que poseían los ancianos quedaron reducidos a cenizas. Ellos contaron que sus triciclos con los cuales salían a realizar su labor de reciclaje quedaron convertidos en chatarra.

Las autoridades locales evalúan los daños y coordinan acciones de apoyo. El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, anunció la entrega de ayuda humanitaria a los adultos mayores con bienes de primera necesidad.