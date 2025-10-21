El alcalde de la Municipalidad Distrital de Paiján (MDP), Richard Zavaleta Guarniz, indicó que la obra del paso a desnivel que se ejecuta en el sector Chuin Alto continúa ejecutándose con total normalidad, conforme al cronograma establecido.
Durante una reunión de socialización realizada en el lugar del proyecto, el burgomaestre atendió todas las dudas e inquietudes de la comunidad respecto al desarrollo del proyecto.
La construcción del paso a desnivel contribuirá al ordenamiento del tránsito vehicular, mejorará la fluidez vial y ofrecerá mayor seguridad para peatones y conductores.
