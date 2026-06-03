La familia de Roberta Calsín Pacompia y su hijo Stalin, de 10 años, sobrevivientes de la masacre ocurrida en Majes, pidió apoyo económico a la ciudadanía para costear los insumos médicos que requieren para la operación de la madre.

Insumos como placas de 10 y 10 agujeros, tornillos y una malla para órbita derecha no se encontrarían disponibles en la farmacia del hospital Honorio Delgado Espinoza, por lo que deberán ser comprados en un particular, donde su costo supera los 2 mil soles.

Alex Calsín, hermano de Roberta, explicó que la madre podría ser intervenida el lunes; no obstante, no cuenta con los recursos económicos suficientes para ello. No solo la madre estaría en dicha situación, sino también el hijo, quien se viene recuperando.

El hermano señaló que quienes deseen apoyar pueden depositar al Yape 900759882 , a nombre de Yhony Calsin.

TEMOR POR ATACANTE

Sumado a ello, la familia expresó su temor ante una situación que consideran de riesgo, pues el presunto atacante, Fray Ccoyuri Chumbisaca, también se encuentra internado en el hospital Honorio Delgado, en la misma área que las víctimas.

Según informó el centro médico, Ccoyuri presenta una herida con tendón roto en la palma de la mano derecha y deberá ser operado una vez que baje la inflamación.

“Lo que nos indigna es que el presunto atacante está en el mismo hospital donde están mi hermana y mi sobrino. Temo por mi hermana y sobrino. Por eso, pediría a las autoridades que lo retiren del hospital a otra clínica u otro lugar”, demandó Alex.

Cabe recordar que Roberta y Stalin son dos de los sobrevivientes de la brutal agresión ocurrida en Majes, en la que también falleció Gerardo Calsin Cari (38). Los atacantes identificados son los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, de 22 y 18 años.

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