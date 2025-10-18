El último viernes, durante una conferencia de prensa, Jorge del Castillo, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (PAP), expresó duros calificativos contra el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, pues lo tildó de “incompetente” y lo acusó de mantener “engatusados” a los liberteños.

Como era de esperarse, la respuesta desde tienda apepista llegó de parte del vicegobernador de la región La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, quien dijo que Jorge del Castillo es un cuadro “reciclado” y representa dos gobiernos “nefastos” de los apristas para el Perú.

NEFASTO

“Yo le diría a Jorge del Castillo que no olvide que él participó en el gobierno más nefasto de todo el Perú, que fue en el año 1985-1990, periodo en el que también fue alcalde de Lima y no se le recuerda por ninguna obra importante. Además, ese señor no significa ninguna renovación en el Apra”, indicó.

Ever Cadenillas dijo que lo contrario ocurre con César Acuña, que es recordado por el cambio estructural que realizó en Trujillo.

“Acuña dio servicios, dejó infraestructura y llevó a la ciudad de Trujillo a ser considerada una de las mejores a nivel nacional”, agregó.

Sin embargo, Jorge del Castillo dijo que César Acuña había mantenido “engatusado” por más de 20 años al pueblo trujillano y que con su renuncia al cargo de gobernador los liberteños “se liberaron de un incompetente”.