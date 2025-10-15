El excongresista Virgilio Acuña Peralta calificó como “un acto de traición” la renuncia de su hermano César al cargo de gobernador regional de La Libertad para participar en las elecciones presidenciales de abril de 2026.

“El señor César Acuña está traicionando al pueblo de La Libertad y desgraciadamente por dos veces”, expresó el también exregidor por Lima en una entrevista con Macronorte. César Acuña presentó su renuncia a la Región el último lunes, tal como lo hizo en octubre de 2015.

“Este señor juró por cuatro años y su compromiso es cumplir con sus cuatro años, pero ya renunció”. Virgilio Acuña también tildó de “mala” la gestión de su hermano en el GORE La Libertad. “[...] Este señor no ha resuelto nada y mejor que se vaya, pero por otro lado está el punto moral y ético”, dijo.