Tras un trabajo de inteligencia, la Policía del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Pacasmayo, capturó a al presunto cabecilla de la banda delictiva “Los Maliciosos de Talambo”, quien es vinculado a casos de extorsión y atentados contra obras públicas en la provincia.

Se trata de Franco Mostacero Cáceres (27), “Brujo Pepe Cadena”, quien fue detenido por inmediaciones de la avenida Mariscal Cáceres y el Hospital EsSalud.

Al detenido se le incautó ketes de pasta básica de cocaína (PBC), una pistola Glock con número de serie limado, cartuchos de dinamita con mechas activas, balas, chips vinculados a amenazas y stickers con simbología criminal y mensajes intimidatorios.

Según la Policía, Franco Mostacero estaría detrás de la extorsión a la empresa RIPCONCIB, encargada del proyecto de mejoramiento de movilidad urbana en El Porvenir – Pacasmayo.