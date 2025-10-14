Agentes de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera recuperaron una mototaxi que había sido reportada como robada en la mencionada jurisdicción.

El trimóvil de placa de rodaje C6-1341 había sido hurtada la madrugada de este martes 14 de octubre por inmediaciones de la avenida Prolongación César Vallejo.

Durante el patrullaje, el personal edil ubicó el vehículo por la zona de la Derrama Magisterial.

Por versión del vigilante, el vehículo fue abandonado por un ciudadano de nacionalidad venezolana.