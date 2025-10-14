César Acuña Peralta renunció ayer al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la Presidencia de la República. Esta es la segunda gestión que el fundador de Alianza para el Progreso (APP) no concluye: el 2015, cuando ostentaba el mismo cargo, también renunció a solo nueve meses de iniciar su mandato.
Se fue
César Acuña oficializó su candidatura a la 1:12 p.m., que ingresó su renuncia al Consejo Regional de La Libertad. Esta es la tercera vez que el líder de APP tentará la Presidencia: el 2016 fue excluido del proceso electoral por entregar dádivas y el 2021 no superó la primera vuelta electoral.
A través de sus redes sociales, el exgobernador aseguró que desea “impulsar una reforma profunda y necesaria que nos permita luchar frontalmente contra la inseguridad, reactivar la economía, crear dos millones de empleos en cinco años y luchar contra la corrupción de manera implacable”.
Investigado
Acuña deja la Región en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras en el ingreso vial Huanchaco – Trujillo y el Hospital de Virú, proyectos a cargo de los consorcios que representa la joven de 23 años Lucero Coca. Ambas licitaciones son investigadas por la Fiscalía. Además, La Libertad enfrenta una ola de homicidios y extorsiones.
Ayer, en su último día en funciones, el gobernador entregó 40 camionetas y 80 motos a la Policía, para mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, estos traspasos fueron cuestionados por el consejero regional Robert de la Cruz, quien aseguró que los vehículos no contarían con la documentación necesaria, por lo que después de la ceremonia fueron guardados nuevamente en un depósito.
En la ceremonia, Acuña ofreció que el Gobierno Regional comprará chalecos antibalas y camionetas para comisarías. También aseguró que comprarán ambulancias y contratarán personal de salud. Todos estos anuncios los hizo a sabiendas que ya no estará en el cargo el próximo año.
