El gobernador César Acuña Peralta ha acumulado hasta cinco resoluciones de jurados electorales de Trujillo, Chiclayo y Huancayo por vulnerar el principio de neutralidad en época electoral. Toda esta documentación fue derivada al Ministerio Público, la Contraloría y al Consejo Regional de La Libertad para que tomen cartas en el asunto. Sin embargo, en ninguna se consigna la aplicación de multas o amonestaciones públicas, a pesar de las reiteradas infracciones.

VER MÁS: César Acuña conminó a la población a votar por APP

Tomás Alva, especialista en temas electorales, indicó que esto se daría porque la norma publicada por el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no permite este tipo de sanciones contra “funcionarios de alto rango”

Norma

El 28 de marzo, el JNE exhortó “a las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades públicas y sus dependencias al estricto cumplimiento de las normas de neutralidad”. Esa fecha, incluso, advirtió que a los infractores reincidentes se les impondría “amonestación pública y multa a la organización política que lo postula (entre 30 a 100 UIT)”.

No obstante, Alva precisó que la Resolución N° 112-2025-JNE indica que solo se podrá imponer amonestación y multa si el “mismo candidato comete la infracción”. En este caso, el gobernador no es candidato, oficialmente.

LEER AQUÍ: Cámara de Comercio de La Libertad pide priorizar seguridad

“Ahí debería decir si el mismo funcionario comete la infracción. No dice funcionario, por lo tanto, los funcionarios de alto rango, así cometan dos, tres, cuatro o más veces las infracciones, no van a ser sancionados”, afirmó.

Como se sabe, César Acuña tiene plazo hasta hoy para renunciar si es que quiere postular a la Presidencia de la República. De dimitir al cargo para oficializar su precandidatura, la norma tampoco lo alcanzaría, debido a que ya no sería autoridad y no aplicaría sobre él ninguna infracción por neutralidad.

“Lamentablemente, las altas autoridades han tenido carta libre para vulnerar la neutralidad. Por eso han estado dando sus discursos”, dijo.