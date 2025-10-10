Tras la vacancia de Dina Boluarte, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) emitió un comunicado para invocarle al nuevo presidente, José Jerí, liderar “un gobierno de unidad nacional, diálogo y consenso, que convoque a todos los sectores del país, políticos, empresariales, sociales y ciudadanos a trabajar juntos en la recuperación del Perú, dejando de lado cualquier interés particular o partidario”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y el respeto irrestricto al orden constitucional. El Perú necesita estabilidad política para retomar el camino del crecimiento, la inversión y el bienestar de los ciudadanos”, indicaron.

También pide “priorizar la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y la generación de empleo, así como promover condiciones que devuelvan la confianza a los ciudadanos, emprendedores, empresarios e inversionistas”.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y respetar el orden democrático, expresando sus opiniones dentro del marco de la ley y el respeto mutuo, sin violencia ni enfrentamientos que afecten la paz social y la actividad productiva”, señalaron.