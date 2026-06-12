Con una gala final llena de tensión y expectativa, la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo llegó a su fin tras 115 días de competencia, en los que estrategias, conflictos y alianzas definieron la convivencia. El ganador fue el modelo español Fabio Agostini.

El modelo e influencer español de 36 años se consagró campeón de esta edición del programa y obtuvo el premio de 200 mil dólares tras imponerse en la final frente a Celinee Santos.

La gran final reunió a cinco concursantes, y fue el público quien decidió el destino del premio principal. La votación se mantuvo abierta hasta el cierre del programa, generando expectativa hasta el último momento entre los seguidores del reality.

Finalmente, Fabio Agostini fue declarado ganador absoluto del programa y se llevó el premio de 200.000 dólares. La producción destacó su desempeño y el de Celinee Santos como los dos mejores de la temporada, razón por la cual ambos abandonaron la mansión antes del anuncio del campeón.

Entre los finalistas también figuraron Luis Coronel, Josh Martínez y Yoridan Martínez, quienes alcanzaron el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente. Si bien cada uno aportó distintos enfoques al juego y generó momentos relevantes en la convivencia, el público terminó inclinándose por Fabio Agostini como ganador.