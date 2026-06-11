Susan Villanueva aseguró que no está convencida de que su padre ‘Melcochita’ haya embarazado a Heydi Amado y consideró necesario realizar una prueba de ADN tras el nacimiento del bebé para despejar cualquier duda.

“ No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque mi papá, a sus 90 años, no es que sea un semental. Hay que ser sinceros... A las justas puede con su alma ”, manifestó la hija del comediante a Trome.

“ Esa es la razón por la que tenía a una persona al lado que lo atendiera, que era Heydi. Por eso me extraña que diga que tiene un retraso ”, agregó.

Mientras Melcochita celebra la posibilidad de convertirse en padre por decimotercera vez, su hija Susan considera que la situación es una “maldad”.

“ Que se deje de calenturas y se amarre los huev... No es juego hacer hijos por hacer, y no creo que esa muchacha sea tan estúpida e ignorante ”, sostuvo.

“ Un anciano de 90 años no va a ver al niño crecer. ¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos? ¿O qué, pretende dejarlo con el padrastro? Y sabe Dios qué puede pasar con ese bebé. Me indigna la irresponsabilidad ”, concluyó.