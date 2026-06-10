Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre, Martha Chervellini, quien enfrentaba una delicada enfermedad.

La noticia fue confirmada por Gaela Barraza, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras de despedida a su abuela.

“ Descansa en paz mi reina hermosa. Te amo con toda mi alma”. “Por siempre juntas mi reina hermosa. Gracias por darme los mejores 18 años de mi vida, por enseñarme a amar y sobre todo, a ser luz donde sea que vaya ”, escribió la joven.

Gaela Barraza se despide de su abuela

Por su parte, Carlos Barraza ha optado por no brindar declaraciones en medio de su duelo. Sin embargo, utilizó sus estados de WhatsApp, compartidos por Trome, para dedicarle un emotivo homenaje y despedirse de su madre.

“ No muere lo que es eterno ”, expresó. “ Mi Marthita linda, gracias por tanto amor. Cuídanos desde el cielo ”, añadió el artista.

Tomate Barraza se despide de su mamá

Además, Tomate Barraza publicó una fotografía de su madre y evocó un momento especial que marcó la vida de ambos.

“ Este día lo guardaré en mi corazón por siempre, te dejaste que te maquille y te viste hermosa, oíste una entrevista y caminamos en el parque. Fuiste una grande, te voy a extrañar muchísimo mi Martita ”, sostuvo el cantante.

Tomate Barraza se despide de su mamá