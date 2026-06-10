Monserrat Seminario tomó con humor las recientes declaraciones de ‘Melcochita’, quien dejó entrever que su pareja, Heydi Amado, podría estar embarazada. No obstante, le recomendó al cómico someterse a una prueba de ADN.

“ Me causa risa, pero les deseo toda la felicidad del mundo, sea verdad o no. Las que están incómodas son mis hijas ”, declaró a Trome.

“ Ella le está viendo la cara, los resultados te los dan el mismo día y si te sacas una ecografía, es mucho más rápido ”, agregó.

Luego de que el comediante afirmara que su actual pareja y él están ilusionados de tener un bebé, Monserrat señaló: “ A él jamás le ha gustado cambiar pañales ni se levantaba en las madrugadas cuando mis hijas lloraban ”.

“ Si está (embarazada), que se haga la prueba de ADN, y si esos resultados dan positivo, le podría pedir una indemnización por maltrato psicológico para mis hijas ”, sostuvo.

‘Melcochita’ sobre posible embarazo de su joven novia de 22 años: “Ambos deseamos tener un hijo”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, contó que su pareja Heydi Amado podría estar embarazada y afirmó que la posibilidad de volver a convertirse en padre lo entusiasma bastante.

“Heydi tiene un retraso menstrual de seis días, se ha sacado unos análisis, pero los resultados aún nos darán en una semana”, declaró a Trome.

“No nos toma por sorpresa porque ambos deseamos tener un hijo. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser papá porque tendría una criatura fruto de un amor verdadero. Sería un bebé deseado y hecho con mucho amor”, agregó.

Tras los cuestionamientos de las personas por pensar en tener un bebé debido al poco tiempo que llevan juntos, el comediante dijo: “No es problema de la gente, es algo que los dos deseamos. Sería mi noveno hijo”.

“Sigo para adelante nomás, hasta morirme, quiero dejar un montón de Melcochas en Perú”, sostuvo.