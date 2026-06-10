Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, María Pía Vallejos decidió romper su silencio y referirse a la relación que mantiene con Gustavo Salcedo. Esto ocurre después de que la defensa legal de ambas partes descartara un proceso de divorcio.

La revelación no tardó en generar una ola de reacciones. No obstante, lo que más sorprendió fue la postura de la veterinaria, quien dejó claro que tiene un límite respecto al tiempo que está dispuesta a esperar para que la situación se resuelva.

“La situación sigue tal cual. Si alguien quiere confundir o hablar cosas diferentes, ya escapa de mis manos”, manifestó la joven.

Además, aclaró que no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo. Señaló que ambos pasan tiempo juntos, pero subrayó que no existe un compromiso oficial entre ellos.

“ Gustavo es libre de hacer lo que quiera, jamás lo voy a limitar en algo. Lo único que él sabe que yo quiero es que las cosas estén claras... pero las cosas con él están bien, yo estoy tranquila también, no es nada oficial, simplemente nos vemos y compartimos momentos juntos, no es una relación ”, señaló.

Más adelante, reveló que el empresario tuvo una atención especial con ella por su cumpleaños. No obstante, prefirió no profundizar en el tema y señaló que es él quien debería pronunciarse sobre los aspectos de su vida personal.

En otro momento de la entrevista, Vallejos dejó en claro que no está dispuesta a involucrarse en una situación que no tenga una definición clara. Asimismo, señaló que esta posición ya fue comunicada directamente a Gustavo.

“ Obviamente tiene que haber una separación real... (¿estás esperando el divorcio definitivo?) Sí, o sea yo no voy a estar metida en una separación y él lo sabe y lo hemos conversado bastante ”, sostuvo.

“ Cuando uno quiere se nota y la paciencia es limitada, si es que la situación hipotéticamente continúa de una manera que sí que no, llega a aburrir y tampoco es lo que quiero para mi vida... sé lo que merezco, sé lo que valgo ”, finalizó.