Luego de que Susy Díaz revelara que Monique Pardo la llamó para pedirle ayuda porque “no tenía ni para el menú”, la pelirroja respondió con dureza a su colega en declaraciones a Diario Correo.
“Realmente que Susy haga eso por salir en el periódico, realmente hablar mal de la persona que le debe todo, ella me debe todo a mí”, afirmó.
Monique Pardo desmintió además que necesite ayuda de alguien. “Yo nunca le he pedido ayuda para nada, ni cuando era congresista”, sostuvo. También descartó que atraviese problemas económicos y marcó distancia de las versiones de Díaz: “Yo como fino, tengo buenos gustos”.
Sobre su vida personal, la artista reveló que está casada desde hace cinco años. “Yo estoy casada hace 5 años con una persona que me adora”, dijo, y aclaró que nunca lo había comentado públicamente porque considera ese ámbito estrictamente privado.
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