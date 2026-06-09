La artista negó las declaraciones de la exvedette y afirmó estar casada hace cinco años con una persona que la adora.
La artista negó las declaraciones de la exvedette y afirmó estar casada hace cinco años con una persona que la adora.

Luego de que Susy Díaz revelara que Monique Pardo la llamó para pedirle ayuda porque “no tenía ni para el menú”, la pelirroja respondió con dureza a su colega en declaraciones a Diario Correo.

“Realmente que Susy haga eso por salir en el periódico, realmente hablar mal de la persona que le debe todo, ella me debe todo a mí”, afirmó.

Monique Pardo desmintió además que necesite ayuda de alguien. “Yo nunca le he pedido ayuda para nada, ni cuando era congresista”, sostuvo. También descartó que atraviese problemas económicos y marcó distancia de las versiones de Díaz: “Yo como fino, tengo buenos gustos”.

Sobre su vida personal, la artista reveló que está casada desde hace cinco años. “Yo estoy casada hace 5 años con una persona que me adora”, dijo, y aclaró que nunca lo había comentado públicamente porque considera ese ámbito estrictamente privado.

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