Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la decisión de poner al frente de una campaña, en un momento crítico, a una persona sin experiencia política, en alusión a la “amenaza de acción judicial” de José Domingo Pérez.

Nieto afirmó que el partido Juntos por el Perú que busca llegar al Gobierno tendría entre sus filas a integrantes vinculados al Movadef. Estas declaraciones no pasaron inadvertidas para el entorno de dicho partido.

En ese contexto, en la víspera de la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio, el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato se pronunció de manera contundente para anunciar que interpondría una denuncia por difamación agravada contra Jorge Nieto, uego de las críticas realizadas contra Juntos por el Perú y Roberto Sánchez.

“No es el hecho, es la respuesta al hecho lo que genera la convicción de decir: ‘Esto no puede ser, si esto va a ser así entonces no quiero’. Yo no sé cómo es que ponen a una persona que nunca en su vida ha hecho política a dirigir una campaña en el momento más agudo y más álgido. Me parece un grave error y no es del señor que amenazó con el juicio sino de la organización política”, declaró Nieto a Exitosa.

Debido a este clima de tensión entre el excandidato presidencial y Juntos por el Perú, Nieto contó que en los últimos días ha sostenido conversaciones con integrantes de la organización política, con el objetivo de dejar atrás las discrepancias y evitar que el conflicto escale a un enfrentamiento legal.

“Yo he sido muy preciso en lo que he dicho. Para cerrar el asunto, nosotros hemos invitado a no tener una relación judicial con el partido Juntos por el Perú y ellos han respondido siendo asequibles a nuestro pedido. Tenemos que hacer política y el Perú no se ha acabado el 7 de junio y va seguir mucho tiempo por delante”, manifestó.