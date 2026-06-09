La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que la diferencia entre los postulantes es muy ajustada y reiteró que corresponde esperar los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales antes de proclamar a un ganador.

Durante sus declaraciones a la prensa, indicó que desde la difusión de los conteos rápidos su agrupación sostuvo que existía un empate técnico debido a la estrecha distancia registrada entre ambos candidatos.

“Lo lógico y lo responsable es que ambos candidatos y ambos partidos esperemos el resultado de las instituciones”, manifestó.

Cuestiona alcance de los conteos rápidos

Fujimori sostuvo que los resultados preliminares difundidos por las encuestadoras se elaboraron sobre una muestra reducida en comparación con el total de actas procesadas.

Según explicó, el conteo rápido de Ipsos se realizó con aproximadamente mil actas de un universo superior a 92 mil, mientras que otras mediciones utilizaron muestras aún menores.

Asimismo, saludó que diversos actores políticos hayan adoptado una posición más cautelosa respecto a la proclamación de resultados definitivos.

Fuerza Popular mantiene expectativas en el voto exterior

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que aún existen posibilidades de revertir la diferencia debido al peso que podrían tener los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero.

Además, destacó que su agrupación mantiene expectativas respecto a las actas observadas que aún deben ser revisadas por los organismos electorales.

“Hay muchas esperanzas, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas , porque la gran mayoría de estas actas son de la capital donde tenemos un mayor respaldo”, declaró.

No obstante, insistió en que sería prematuro declarar un vencedor mientras el proceso de conteo continúa en marcha.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: Hay mucha esperanza sobre todo en el voto en el extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría son de la capital donde tenemos mayor respaldo



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Se pronuncia sobre incidencias durante la jornada electoral

Consultada sobre presuntas irregularidades registradas durante la elección, Fujimori indicó que se reportaron cédulas marcadas y algunos incidentes en la región Puno.

Precisó que estos hechos fueron comunicados de inmediato a las autoridades correspondientes y aseguró que las instituciones actuaron con rapidez para corregir las situaciones detectadas.

En ese sentido, sostuvo que se trataron de casos aislados que no alteraron el desarrollo general del proceso electoral.