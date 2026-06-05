La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori afirmó que de llegar a la Presidencia del Perú su gestión tendría una duración de cinco años. En declaraciones a RPP, la postulante también se pronunció sobre el un posible resultado electoral adverso y señaló que aceptará la decisión que emita la ciudadanía en los comicios del domingo. En ese sentido, indicó que su trayectoria política siempre ha estado vinculada al respeto de los resultados en distintos procesos electorales.

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, reiteró que su eventual mandato tendría una duración limitada a un solo periodo presidencial. Además, afirmó que ese plazo sería suficiente para implementar medidas orientadas al orden y la recuperación de la confianza ciudadana.

“Yo he sido, soy y seré siempre muy respetuosa de las leyes, de la Constitución y de la democracia. Quiero pedir este apoyo, esta confianza, tener la oportunidad de ser presidenta del Perú, y si logro esta posibilidad serán solo 5 años. Un mandato de 5 años será suficiente para poder traer orden y recuperar la confianza de los peruanos en sus autoridades”, señaló.

Fujimori reconoció que en las elecciones del 2021, su agrupación presentó observaciones, sin embargo aseguró que se encontraban dentro del marco legal vigente y conforme a los mecanismos establecidos por la Constitución.

“A lo largo de mi carrera política, siempre he aceptado los resultados. Si en la última elección tuvimos observaciones, pues lo planteamos dentro de lo que la ley y la Constitución nos lo permiten”, indicó.

Luego de ello, reiteró que cualquier diferencia en procesos previos fue canalizada por las vías correspondientes. Además, remarcó que su posición en este nuevo proceso electoral se mantiene dentro del mismo criterio de respeto a las reglas.



