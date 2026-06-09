Luego la jornada electoral realizada el pasado 7 de junio, el asesor de la campaña de Fuerza Popular, Carlos Díaz Rosillo, fue abordado cuando salía del local del partido para ofrecer declaraciones sobre el proceso de contabilización de votos a nivel nacional.

El asesor fue consultado sobre la jornada electoral realizada el día anterior, cuyos resultados oficiales aún no se han confirmado. En ese contexto, Díaz Rosillo , señaló que se mantienen a la espera de las cifras definitivas que permitan determinar al próximo presidente de la República, quien gobernará durante los próximos cinco años.

“Se encuentra con mucha serenidad, con mucha esperanza de que el resultado sea positivo, está ronca por semanas de campaña, mítines políticos mandando su mensaje a todo el Perú, pero muy serena, muy prudente siempre llamando a que la gente espere con paciencia el resultado oficial de las elecciones, va a tardar días, estamos viendo que según lleguen los votos en el exterior se va a cortar la ventaja que en este momento mantiene el señor Sánchez, pero todavía faltan muchos votos por contar”, declaró a la prensa.

El asesor del partido liderado por Keiko Fujimori adoptó un tono optimista respecto al panorama del conteo de votos que vienen procesando las autoridades competentes, en un escenario en el que aún no se definiría una tendencia favorable para su candidata. En ese sentido, Carlos Díaz precisó que es necesario esperar la publicación de los resultados oficiales.

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Asimismo, enfatizó que existe un porcentaje significativo de actas que deben ser revisadas con detenimiento para determinar su validación. Añadió que dicha documentación corresponde a Lima y Callao, zonas que han mostrado un mayor respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori.

“Esas actas observadas van a ser evaluadas minuciosamente creo que es 1,9% de las actas totales tienen que ser observadas y hay que destacar que, más del 60% de esas actas vienen de Lima y del Callao, dos áreas que han favorecido por un margen muy amplio a Keiko, así que ahí se van a recuperar muchos votos a favor”, agregó.